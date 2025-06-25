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Тайный план Зверева-младшего: вот для чего приёмный сын стилиста решил оформить инвалидность

1:50
Шоу-бизнес

В центре внимания оказалась непростая ситуация в семье известного стилиста Сергея Зверева. Его приёмный сын Сергей Зверев-младший заявил о намерении оформить инвалидность, чтобы вернуть право на проживание в квартире отца, расположенной в престижном районе Москвы.

Сергей Зверев
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Зверев

По словам молодого человека, причиной конфликта стало то, что стилист выписал его из квартиры после достижения совершеннолетия из-за неуплаты коммунальных платежей, однако, получив консультацию юриста, Зверев-младший решил добиваться восстановления регистрации через суд, ссылаясь на возможное получение инвалидности по астме. Он утверждает, что в этом случае отец не сможет его выписать и будет обязан вновь зарегистрировать его на жилплощади, что позволит претендовать на долю в квартире.

Свои действия Сергей объясняет тем, что усыновление лишило его возможности получить жильё от государства, которое полагалось бы ему как выпускнику детского дома.

"Если бы отец не взял меня, я бы в детский сад ходил, учился. Потом от детского дома мне предоставили бы бюджетное место в вузе. Мне дали бы квартиру от государства. Правда, в Иркутске, но всё равно", — с грустью констатировал Зверев-младший в программе "Ты не поверишь!".

Зверев-младший с сожалением признался, что вынужден работать на трёх работах, но, учитывая огромную нагрузку, это приносит маленький доход: немного более 100 тысяч рублей в месяц, а Зверев-старший тем временем отказывается делиться дорогой недвижимостью, хотя у него есть не одна квартира.

Сам стилист утверждает, что приёмный сын говорит неправду и что на самом деле он всегда помогал ему деньгами и подарил ему счастливое детство.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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