Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?

Полина Цыганова, дочь актёра Евгения Цыганова, публично представила своего избранника. Им стал 33-летний оператор Никита Белай, с которым она познакомилась на съёмках фильма "Чистый лист".
В своём обращении к подписчикам актриса неожиданно попросила помощи в поиске жилья.
"Ищем квартиру на 2-3 комнаты с большими окнами. Мы идеальные арендаторы: не курим, не пьём, чистоплотные котики! Диваны не грызём, спим по режиму. Мечта хозяина", – написала она.
Полина подчеркнула серьёзность намерений — пара готовится к переезду. Других деталей о романе дочь Цыганова не раскрывает, лишь подтвердив 13-летнюю разницу в возрасте.
Полина – старшая дочь актёра Евгения Цыганова от экс-возлюбленной Ирины Леоновой. В их отношениях родились ещё шестеро детей. Также у артиста есть сын от актрисы Юлии Снигирь.
Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.
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