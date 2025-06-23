Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?

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Полина Цыганова, дочь актёра Евгения Цыганова, публично представила своего избранника. Им стал 33-летний оператор Никита Белай, с которым она познакомилась на съёмках фильма "Чистый лист".

Фото: commons.wikimedia.org by Sprcrstl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евгений Цыганов

В своём обращении к подписчикам актриса неожиданно попросила помощи в поиске жилья.

"Ищем квартиру на 2-3 комнаты с большими окнами. Мы идеальные арендаторы: не курим, не пьём, чистоплотные котики! Диваны не грызём, спим по режиму. Мечта хозяина", – написала она.

Полина подчеркнула серьёзность намерений — пара готовится к переезду. Других деталей о романе дочь Цыганова не раскрывает, лишь подтвердив 13-летнюю разницу в возрасте.

Полина – старшая дочь актёра Евгения Цыганова от экс-возлюбленной Ирины Леоновой. В их отношениях родились ещё шестеро детей. Также у артиста есть сын от актрисы Юлии Снигирь.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.



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