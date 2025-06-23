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Народ не может без Киркорова: стали известны подробности о здоровье артиста

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Филиппа Киркорова, выступил в защиту народного артиста РФ, назвав его незыблемой фигурой российского шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

По словам певца, временное отсутствие известного музыканта в медиаполе породило волну ложных слухов о здоровье.

"Народ не может жить без Киркорова. Его ругают, но когда он исчезает — начинают скучать", — подчеркнул Матвеев в разговоре с NEWS.ru

Он осудил блогеров, распространяющих "бред", и заявил, что такие атаки лишь доказывают звёздный статус Филиппа.

Лично поддержав артиста, Матвеев посетил Свято-Владимирский собор в Херсонесе (Крым), где подал сорокоуст у чудотворной Корсунской иконы: "Зная ситуацию, приложился к святыне и попросил о здравии Филиппа". Он призвал поклонников молиться за артиста.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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