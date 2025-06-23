Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Филиппа Киркорова, выступил в защиту народного артиста РФ, назвав его незыблемой фигурой российского шоу-бизнеса.
По словам певца, временное отсутствие известного музыканта в медиаполе породило волну ложных слухов о здоровье.
"Народ не может жить без Киркорова. Его ругают, но когда он исчезает — начинают скучать", — подчеркнул Матвеев в разговоре с NEWS.ru
Он осудил блогеров, распространяющих "бред", и заявил, что такие атаки лишь доказывают звёздный статус Филиппа.
Лично поддержав артиста, Матвеев посетил Свято-Владимирский собор в Херсонесе (Крым), где подал сорокоуст у чудотворной Корсунской иконы: "Зная ситуацию, приложился к святыне и попросил о здравии Филиппа". Он призвал поклонников молиться за артиста.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.