Народ не может без Киркорова: стали известны подробности о здоровье артиста

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Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном Филиппа Киркорова, выступил в защиту народного артиста РФ, назвав его незыблемой фигурой российского шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

По словам певца, временное отсутствие известного музыканта в медиаполе породило волну ложных слухов о здоровье.

"Народ не может жить без Киркорова. Его ругают, но когда он исчезает — начинают скучать", — подчеркнул Матвеев в разговоре с NEWS.ru

Он осудил блогеров, распространяющих "бред", и заявил, что такие атаки лишь доказывают звёздный статус Филиппа.

Лично поддержав артиста, Матвеев посетил Свято-Владимирский собор в Херсонесе (Крым), где подал сорокоуст у чудотворной Корсунской иконы: "Зная ситуацию, приложился к святыне и попросил о здравии Филиппа". Он призвал поклонников молиться за артиста.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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