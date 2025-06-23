Не просто свидание: как образы Свифт и Келси намекают на их следующий совместный шаг

После перерыва Тейлор Свифт и Тревис Келси возобновили традицию гламурных нью-йоркских свиданий. Пара посетила нашумевший итальянский ресторан Torrisi со звездой Мишлен.
Это возвращение к истокам: Свифт и Келси обожают итальянскую кухню и модные места города. Ранее Келси с братом были на фестивале в Каннах.
Тейлор обновила свой фирменный стиль свидания летними нотками. На ней: корсетный топ Reformation василькового цвета, нежно-розовая мини-юбка Miu Miu и кремовые туфли Le Silla. Аксессуары — сумка Mansur Gavriel, часы Cartier и слоёные цепи FoundRae.
Келси выбрал летний кэжуал: поло в сине-голубую полоску, белые льняные шорты и кроссовки. Их прошлое свидание во Флориде было куда более спортивным.
Теперь, когда грандиозный "Эра Тур" завершён, ожидается, что Свифт станет постоянной гостьей на играх Келси в предстоящем сезоне НФЛ.
Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.
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