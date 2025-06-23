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Не просто свидание: как образы Свифт и Келси намекают на их следующий совместный шаг

1:04
Шоу-бизнес » Зарубежный

После перерыва Тейлор Свифт и Тревис Келси возобновили традицию гламурных нью-йоркских свиданий. Пара посетила нашумевший итальянский ресторан Torrisi со звездой Мишлен.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

Это возвращение к истокам: Свифт и Келси обожают итальянскую кухню и модные места города. Ранее Келси с братом были на фестивале в Каннах.

Тейлор обновила свой фирменный стиль свидания летними нотками. На ней: корсетный топ Reformation василькового цвета, нежно-розовая мини-юбка Miu Miu и кремовые туфли Le Silla. Аксессуары — сумка Mansur Gavriel, часы Cartier и слоёные цепи FoundRae.

Келси выбрал летний кэжуал: поло в сине-голубую полоску, белые льняные шорты и кроссовки. Их прошлое свидание во Флориде было куда более спортивным.

Теперь, когда грандиозный "Эра Тур" завершён, ожидается, что Свифт станет постоянной гостьей на играх Келси в предстоящем сезоне НФЛ. 

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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