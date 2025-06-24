Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз

После триумфального завершения своего масштабного тура Eras Тейлор Свифт продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на относительное затишье в плане новых релизов. Недавно она одержала важную победу, вернув себе права на все свои мастер-записи, что стало кульминацией долгой борьбы. Певица поделилась этой радостной новостью с поклонниками, подчеркнув, что теперь ей принадлежит вся её музыка, видео, концертные записи и другие творческие активы.
Несмотря на отсутствие новых песен в этом году, Свифт по-прежнему доминирует в чартах и на стриминговых платформах. Её хит Cruel Summer стремительно приближается к отметке в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify, что станет первым подобным достижением в её карьере. Кроме того, Love Story (Taylor's Version) уже преодолела рубеж в 100 миллионов прослушиваний на Spotify только в этом году, став её тринадцатой песней, достигшей этой отметки в 2025 году.
В своём недавнем обращении к поклонникам Свифт также намекнула на скорый выход перезаписанной версии её дебютного альбома Taylor Swift, что, безусловно, станет долгожданным событием для её преданных фанатов.
Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.
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