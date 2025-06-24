Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смоки без границ: макияж, который спасает лицо, даже если день был катастрофой
Я за свою жизнь наснималась: почему Алла Пугачёва избегает объектива?
Брэд Питт откровенно рассказал о своей борьбе с алкоголизмом после развода с Джоли
Возвращение Calvin Klein? Бренд подал заявку в Роспатент
Ужасный хищник, правивший Древним Египтом, исчез таинственным образом — вот что скрывают окаменелости
Помидоры с трещинами — это не приговор: как предотвратить растрескивание и собрать идеальный урожай
Выглядит модно, а жить неудобно: пять ошибок, которые портят даже дорогой интерьер
Микрозубы раскрыли тайну реки мелового периода — находка удивила всех
Невидимая угроза: как переопределение ПФАС может ударить по экологии и здоровью

Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз

1:19
Шоу-бизнес

После триумфального завершения своего масштабного тура Eras Тейлор Свифт продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на относительное затишье в плане новых релизов. Недавно она одержала важную победу, вернув себе права на все свои мастер-записи, что стало кульминацией долгой борьбы. Певица поделилась этой радостной новостью с поклонниками, подчеркнув, что теперь ей принадлежит вся её музыка, видео, концертные записи и другие творческие активы.

Тейлор Свифт
Фото: flickr.com by jazills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

Несмотря на отсутствие новых песен в этом году, Свифт по-прежнему доминирует в чартах и на стриминговых платформах. Её хит Cruel Summer стремительно приближается к отметке в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify, что станет первым подобным достижением в её карьере. Кроме того, Love Story (Taylor's Version) уже преодолела рубеж в 100 миллионов прослушиваний на Spotify только в этом году, став её тринадцатой песней, достигшей этой отметки в 2025 году.

В своём недавнем обращении к поклонникам Свифт также намекнула на скорый выход перезаписанной версии её дебютного альбома Taylor Swift, что, безусловно, станет долгожданным событием для её преданных фанатов.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Авто
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Красота и стиль
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Последние материалы
Как скрыть целлюлит и выглядеть потрясающе в любой одежде: 8 секретов, которые работают
В ведущих вузах значительно выросла стоимость обучения. Как это объясняют
Олимпиада под вопросом: вот почему Халибёртон не дотянул до титула
Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз
Будет хлеб — будет и экспорт: посевы пшеницы вырастут до рекордных масштабов
Секреты благотворительности: Чулпан Хаматова честно рассказала о поддержке Украины
Больше похоже на стройку, чем на святыню: как выглядит разочарование в 4600 лет
Те, кто избегает горького, могут быть в группе риска — и дело в генах
Ложка стоит, аромат сводит с ума: сварите густой суп, как в деревне у бабушки
Chery представила Omoda 9: гибрид с впечатляющей автономией — комфорта выше крыши, пробег за гранью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.