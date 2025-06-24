Тайна новой эры: Тейлор Свифт для своих фанатов грандиозный сюрприз

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После триумфального завершения своего масштабного тура Eras Тейлор Свифт продолжает оставаться в центре внимания, несмотря на относительное затишье в плане новых релизов. Недавно она одержала важную победу, вернув себе права на все свои мастер-записи, что стало кульминацией долгой борьбы. Певица поделилась этой радостной новостью с поклонниками, подчеркнув, что теперь ей принадлежит вся её музыка, видео, концертные записи и другие творческие активы.

Фото: flickr.com by jazills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Несмотря на отсутствие новых песен в этом году, Свифт по-прежнему доминирует в чартах и на стриминговых платформах. Её хит Cruel Summer стремительно приближается к отметке в 3 миллиарда прослушиваний на Spotify, что станет первым подобным достижением в её карьере. Кроме того, Love Story (Taylor's Version) уже преодолела рубеж в 100 миллионов прослушиваний на Spotify только в этом году, став её тринадцатой песней, достигшей этой отметки в 2025 году.

В своём недавнем обращении к поклонникам Свифт также намекнула на скорый выход перезаписанной версии её дебютного альбома Taylor Swift, что, безусловно, станет долгожданным событием для её преданных фанатов.

Уточнения

Те́йлор Э́лисон Свифт (англ. Taylor Alison Swift; род. 13 декабря 1989, Уэст-Рединг, Пенсильвания, США) — американская певица и автор песен.



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