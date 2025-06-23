Скандальный поцелуй в ложе: Киркоров и Бузова устроили шоу на концерте Билана

Концерт Димы Билана на стадионе "Динамо" запомнился не только выступлением артиста, но и сенсацией в зрительской ложе.

Фото: wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Филипп Киркоров, поздравивший Ольгу Бузову и её спутников — блогера Даву и певицу Мари Краймбрери — с рождением ребёнка, неожиданно поцеловал телеведущую.

Как сообщает "Петербург2", эмоциональный момент мгновенно привлёк внимание публики и стал главным трендом соцсетей. Жест вызвал бурный общественный резонанс.

Появление Киркорова на мероприятии также развеяло слухи о проблемах со здоровьем. Артист, недавно перенёсший лечение после ожога на питерском концерте, демонстрировал отличную форму и активность.

Его участие в светском событии опровергает информацию о возможной отмене летнего тура.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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