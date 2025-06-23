Хочу быть женихом: Дима Билан неожиданно заговорил о свадьбе

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21 июня ВТБ Арена едва вмещала эмоции — перед 35-тысячной толпой Дима Билан дал грандиозный сольный концерт, наполненный не только хитами, но и настоящими полетами. Артист исполнял сложные акробатические трюки в воздухе, но за кулисами обсуждали совсем не шоу.

Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Впервые за долгую карьеру Билан откровенно заговорил о личном — он признался, что мечтает о женитьбе. Это заявление особенно удивительно, учитывая, что артист за более чем 20 лет на сцене не состоял в официальном браке и всегда держал свою личную жизнь в секрете.

В беседе с Woman.ru Билан рассказал, что верит в силу слов и песен — иногда они становятся пророческими. Особенно — композиция "Я тебя отвоюю". Чтобы не спровоцировать нежеланные события, он даже прибегает к суевериям: становится на одну ногу или скрещивает пальцы.

"Что я не буду ничей жених, тоже как бы… Буду и хочу. Вот и поэтому я ставлю эти крестики", — сказал певец.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).



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