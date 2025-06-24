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Болгария как спасение: почему Москва стала запретной зоной для дочери Лолиты Милявской

1:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему её дочь Ева, живущая в Болгарии, не хочет возвращаться в Россию. В шоу "Ты не поверишь!" певица рассказала, что Москва с её бешеным ритмом жизни — не лучшее место для Евы.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лолита

26-летняя Ева уже много лет живёт в Болгарии с бабушкой. Лолита не скрывает, что у дочери синдром Аспергера, из-за которого ей сложно общаться с новыми людьми и адаптироваться к переменам, поэтому в её жизни должно быть как можно больше спокойствия и комфорта и как можно меньше стресса, а Москву девушка воспринимает как бешеный и никогда не останавливающийся механизм, способный поглотить любого.

По словам певицы, спокойная и размеренная жизнь в Болгарии идеально подходит Еве. Лолита вспомнила, как три года назад дочь пережила сильный стресс, когда их с бабушкой эвакуировали из Киева.

"После этого стресса мы отходили в течение полугода очень тяжело. И сейчас мне психолог сказал: не трогайте ребёнка. Ей там хорошо, это её среда. И поэтому мы видим, что там она развивается очень быстро. А Москва — агрессивная для неё среда, здесь очень быстрый темп жизни. Для неё это пока невозможно", — поделилась Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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