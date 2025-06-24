Такое не каждый день увидишь: что произошло между Бузовой и Киркоровым на концерте Димы Билана?

На концерте Димы Билана произошла довольно экстравагантная сцена с участием Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.
Зрители, присутствовавшие на мероприятии, стали свидетелями неожиданного взаимодействия между артистами. Бузова, сидящая рядом с Киркоровым, сначала облизала палец, а затем предложила его попробовать поп-королю. Киркоров не растерялся и с энтузиазмом принял "угощение". Потом Бузова снова облизала свой палец. После этого последовал поцелуй между звёздами.
Интересно, что происходящее не привлекло особого внимания Яны Рудковской, которая находилась неподалёку. Видеозапись этого момента опубликована в Telegram-канале "Звездач".
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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