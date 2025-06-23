Дима Билан раскрыл необычный способ достижения целей — скептики в это точно не поверят

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

21 июня на ВТБ Арене было жарко! Дима Билан устроил грандиозное шоу, собрав под крышей стадиона целую армию поклонников — 35 тысяч человек! Среди зрителей можно было заметить немало звёздных гостей: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ида Галич, Ольга Бузова, Дава и Мари Краймбрери пришли поддержать артиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

После фееричного выступления Дима Билан пообщался с прессой. Он поделился секретом своего успеха, подчеркнув важность позитивного мышления и визуализации целей. Билан порассуждал о том, что человеческий мозг устроен таким образом, что действительно может притянуть желаемое, поскольку даже самую фантастическую мечту воспринимает как реальность, если только всем сердцем верить в то, что она уже сбылась.

"Визуализируете себе то, что вы хотите. Причём это не просто слова, надо в это включаться, прямо верить, проживать. Известны же многие исследования, которые говорят о том, что даже если человек просто мечтает, то мозг воспринимает это как реальность, и это становится твоей жизнью", — приводит слова Димы Super.ru.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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