Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставляете собаку дома одну: эти ошибки провоцируют стресс и разруху
Эти продукты помогут уснуть быстрее и крепче — если соблюсти одно важное условие
Секрет экономии на зарядке: новое устройство Octopus Energy обещает революцию для владельцев электромобилей
Цветок загибается — а вы даже не подозреваете, что спасение лежит в коробке от спичек
Google строит технологии будущего, а природа роет норы на их крыше
Футболка против комаров: неожиданный лайфхак, о котором вы не знали
Планета на пороге критического потепления: какие последствия нас ожидают
Мариуполь станет ключевым транспортным узлом: аэропорт, порт и не только
Этот аттракцион Парижского Диснейленда возвращается с новыми улучшениями

Ольга Бузова удивила всех, встретившись с Давой на концерте Билана — вот что она сделала

1:06
Шоу-бизнес

Футбольная арена "Динамо" 21 июня превратилась в эпицентр музыкального праздника, собрав 35 тысяч поклонников Димы Билана. Концерт звезды не пропустили и многие известные лица российского шоу-бизнеса.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Особое внимание привлекла Ольга Бузова, оказавшаяся в одной ложе с бывшим возлюбленным Давой и его супругой, певицей Мари Краймбрери, недавно ставшей мамой. Вопреки ожиданиям, скандала не последовало. Напротив, Ольга тепло поздравила пару с пополнением в семье, обняв Мари.

В числе зрителей также были замечены Алсу, с удовольствием подпевавшая хитам Билана, Полина Гагарина с сыном и его девушкой, беременная Ида Галич и футболист Артём Дзюба, которые не могли устоять на месте под зажигательные ритмы. Об этом пишет kp.ru.

Ранее сообщалось, что Мари Краймбрери не стала долго засиживаться в декрете: она вернулась на сцену вскоре после рождения ребёнка, вызвав гордость мужа.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто
Авто
Один простой предмет, который мгновенно очищает пластик в салоне авто Аудио 
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка
Красота и стиль
Хочешь выглядеть моложе? Убери хотя бы одну вещь из этого списка Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Последние материалы
Как варить яйца: 4 метода, каждый из которых даст вам идеальный завтрак
Завтрак вместо обеда: новые споры вокруг сервиса British Airways
Откройте для себя освежающий напиток: как приготовить суэро с лаймом и пивом, который станет вашим фаворитом
Эксперты предупреждают: цены на вторичные квартиры скоро изменятся
Искусственный интеллект меняет рынок труда: как страны готовятся к будущим вызовам
Скрытая цена любимого кофе: как напиток влияет на лимфоток, кожу и общее самочувствие
Этот простой ритуал помогает коже отдыхать лучше, чем дорогие маски
Автогиганты отзывают свои машины: главные причины, которые могут стоить вам жизни
Убедитесь сами! Эти берпи сжигают жир и занимают всего 10 минут в день
Кто виноват в смене цвета гортензии: природа или продавец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.