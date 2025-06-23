Ольга Бузова удивила всех, встретившись с Давой на концерте Билана — вот что она сделала

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футбольная арена "Динамо" 21 июня превратилась в эпицентр музыкального праздника, собрав 35 тысяч поклонников Димы Билана. Концерт звезды не пропустили и многие известные лица российского шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Особое внимание привлекла Ольга Бузова, оказавшаяся в одной ложе с бывшим возлюбленным Давой и его супругой, певицей Мари Краймбрери, недавно ставшей мамой. Вопреки ожиданиям, скандала не последовало. Напротив, Ольга тепло поздравила пару с пополнением в семье, обняв Мари.

В числе зрителей также были замечены Алсу, с удовольствием подпевавшая хитам Билана, Полина Гагарина с сыном и его девушкой, беременная Ида Галич и футболист Артём Дзюба, которые не могли устоять на месте под зажигательные ритмы. Об этом пишет kp.ru.

Ранее сообщалось, что Мари Краймбрери не стала долго засиживаться в декрете: она вернулась на сцену вскоре после рождения ребёнка, вызвав гордость мужа.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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