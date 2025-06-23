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Волочкова раскрыла неожиданную правду о браке дочери — вся суть в одной фразе

1:33
Шоу-бизнес

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошёл в 2025 году, Анастасия Волочкова поделилась неожиданной информацией о личной жизни своей дочери. Несмотря на пышную свадебную церемонию, состоявшуюся в апреле в Санкт-Петербурге, Ариадна и её избранник Никита Григорян так и не стали официально мужем и женой.

Пионы
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы

Как объяснила балерина, решение не регистрировать брак принадлежит самой Ариадне. По словам Волочковой, дочь не видит необходимости в формальном оформлении отношений. Пара обвенчалась в католическом храме, где, как отметила Анастасия, штамп в паспорте не является обязательным условием.

Волочкова вспомнила, что и сама в своё время не придавала значения официальной регистрации брака, хотя и устраивала роскошные свадебные торжества с бывшим мужем Игорем Вдовиным. Она подчеркнула, что не является сторонницей формальностей в личной жизни и рада, что Ариадна пошла по её стопам. В то же время Анастасия допускает, что влюблённые могут всё же захотеть расписаться, однако считает это их делом и их личным выбором.

Самым неожиданным откровением стало то, что Ариадна считает официальный брак "греховным сожительством". Анастасия Волочкова призналась, что полностью разделяет эту точку зрения дочери, добавив, что и сама не считает брак "хорошим делом". Об этом пишет Super.ru.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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