Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без банковских карт не обойтись: Wildberries делает ставку на лояльность клиентов
Как справиться с постоянным вздутием живота: причины и простые решения
Пассажир возмутился: какую ошибку совершил в аэропорту и чем это ему обернулось
Выбирая саженцы флоксов: как не ошибиться и получить яркий цветник
Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться
Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям
Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Маска или бальзам: что работает на самом деле и когда что использовать

Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры

1:21
Шоу-бизнес

В реалити-шоу "Мастер игры" разгорелись нешуточные страсти. Участникам, среди которых оказалась и Аврора Киба, юная избранница Григория Лепса, предстояло вычислять "тёмных" игроков и исключать их из борьбы за главный приз. Филипп Киркоров взял на себя роль вершителя судеб и заявил, что именно благодаря ему Аврора покинула шоу.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

По словам Киркорова, девушка сама изъявила желание уйти, но правила проекта не предусматривали добровольного выбывания. Тогда певец решил "помочь" ей, избавив игру от "бесполезного и бессмысленного игрока", каким он считал Аврору. Он подчеркнул, что исполняет желание Авроры вернуться домой.

"Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой", — отметил Филипп в шоу.

Марго Овсянникова объяснила желание Авроры вернуться домой. По словам певицы, Аврора боится, что Лепс найдёт ей замену, ведь вокруг полно красивых девушек и певцу есть на кого посмотреть. Овсянникова пожелала счастья Авроре, но прибавила, что, в общем-то, ей безразлична её личная жизнь.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Авто
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации Аудио 
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям

Найденный одиноким в лесу медвежонок учится выживанию у людей, переодетых в медведей. Зачем они натираются травой и что будет с малышом дальше?

Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Кошка трётся о ноги не просто так: это сигнал, который стоит понять
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Последние материалы
Без банковских карт не обойтись: Wildberries делает ставку на лояльность клиентов
Как справиться с постоянным вздутием живота: причины и простые решения
Пассажир возмутился: какую ошибку совершил в аэропорту и чем это ему обернулось
Выбирая саженцы флоксов: как не ошибиться и получить яркий цветник
Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры
Нажмите это перед стиркой — и счёт за электричество начнёт уменьшаться
Обсерватория Веры Рубин: как женщины науки ведут к новым открытиям
Этот брелок на ключах может угробить вашу машину: привычка, которая обходится в десятки тысяч
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Маска или бальзам: что работает на самом деле и когда что использовать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.