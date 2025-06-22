Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры

В реалити-шоу "Мастер игры" разгорелись нешуточные страсти. Участникам, среди которых оказалась и Аврора Киба, юная избранница Григория Лепса, предстояло вычислять "тёмных" игроков и исключать их из борьбы за главный приз. Филипп Киркоров взял на себя роль вершителя судеб и заявил, что именно благодаря ему Аврора покинула шоу.
По словам Киркорова, девушка сама изъявила желание уйти, но правила проекта не предусматривали добровольного выбывания. Тогда певец решил "помочь" ей, избавив игру от "бесполезного и бессмысленного игрока", каким он считал Аврору. Он подчеркнул, что исполняет желание Авроры вернуться домой.
"Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой", — отметил Филипп в шоу.
Марго Овсянникова объяснила желание Авроры вернуться домой. По словам певицы, Аврора боится, что Лепс найдёт ей замену, ведь вокруг полно красивых девушек и певцу есть на кого посмотреть. Овсянникова пожелала счастья Авроре, но прибавила, что, в общем-то, ей безразлична её личная жизнь.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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