Уйти нельзя остаться: Киркоров решил судьбу Авроры Кибы в реалити-шоу Мастер игры

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В реалити-шоу "Мастер игры" разгорелись нешуточные страсти. Участникам, среди которых оказалась и Аврора Киба, юная избранница Григория Лепса, предстояло вычислять "тёмных" игроков и исключать их из борьбы за главный приз. Филипп Киркоров взял на себя роль вершителя судеб и заявил, что именно благодаря ему Аврора покинула шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

По словам Киркорова, девушка сама изъявила желание уйти, но правила проекта не предусматривали добровольного выбывания. Тогда певец решил "помочь" ей, избавив игру от "бесполезного и бессмысленного игрока", каким он считал Аврору. Он подчеркнул, что исполняет желание Авроры вернуться домой.

"Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю её желание — уйти домой", — отметил Филипп в шоу.

Марго Овсянникова объяснила желание Авроры вернуться домой. По словам певицы, Аврора боится, что Лепс найдёт ей замену, ведь вокруг полно красивых девушек и певцу есть на кого посмотреть. Овсянникова пожелала счастья Авроре, но прибавила, что, в общем-то, ей безразлична её личная жизнь.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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