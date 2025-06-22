Том Хэнкс не смог сдержать слёз — его фильм похоронили, но зрители вернули его к жизни

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Том Хэнкс, один из самых уважаемых актёров Голливуда, был глубоко расстроен тем, что его масштабная военная драма "Грейхаунд" так и не увидела большого экрана.

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Том Хэнкс

Лента, где он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве сценариста, была изначально задумана как эпическая история для кинотеатров. Однако, несмотря на задумку, в 2020 году фильм вышел эксклюзивно на Apple TV+ решение, которое стало для Хэнкса настоящим ударом.

Актёр в интервью The Guardian признался, что был буквально убит горем, узнав, что проект уйдёт сразу в онлайн. Он понимал причины: пандемия, необходимость обеспечить одновременный доступ к фильму для широкой аудитории.

Но, по его словам, ничто не заменит тот уровень звука и изображения, который способен дать только большой экран. Тем более, когда речь идёт о напряжённой морской истории времён Второй мировой войны, где каждая вибрация, всплеск воды и грохот торпед имеют значение.

"Грейхаунд" рассказывает о командире Эрни Краузе, возглавляющем корабельный конвой союзников, проходящий через Атлантику под угрозой атак немецких подлодок. Основанный на романе "Добрый пастырь" С. С. Форестера, фильм был номинирован на "Оскар" за лучший звук и получил высокие оценки от критиков и зрителей: 78% "свежести" на Rotten Tomatoes и 76% от аудитории Popcornmeter.

Хотя в 2020 году "Грейхаунд" прошёл почти незамеченным для тех, кто ждал его в кино, спустя пять лет фильм неожиданно обрел вторую жизнь. Он снова ворвался в стриминговые чарты и вошёл в топ-10 в более чем 40 странах, став настоящим хитом платформы Apple TV+.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



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