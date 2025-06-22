Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте лунки: вот какой способ посадки даёт урожай в два раза больше
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды
От древних фресок до лифта в скале: что скрывает монастырский комплекс Санта-Катерина-дель-Сассо
Тряпка-призрак, диван-шпион и другие герои зловонной мистики
ЕС возмущён торговым диктатом США: переговоры близки к провалу
Мелкая царапина на авто: один дешевый трюк — и её не станет
2029 год — точка отсчёта: мир ждет квантовая революция
Простой обед из дома может стать опасным — если забыть об одном правиле

Том Хэнкс не смог сдержать слёз — его фильм похоронили, но зрители вернули его к жизни

1:55
Шоу-бизнес

Том Хэнкс, один из самых уважаемых актёров Голливуда, был глубоко расстроен тем, что его масштабная военная драма "Грейхаунд" так и не увидела большого экрана.

Том Хэнкс
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Том Хэнкс

Лента, где он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве сценариста, была изначально задумана как эпическая история для кинотеатров. Однако, несмотря на задумку, в 2020 году фильм вышел эксклюзивно на Apple TV+ решение, которое стало для Хэнкса настоящим ударом.

Актёр в интервью The Guardian признался, что был буквально убит горем, узнав, что проект уйдёт сразу в онлайн. Он понимал причины: пандемия, необходимость обеспечить одновременный доступ к фильму для широкой аудитории.

Но, по его словам, ничто не заменит тот уровень звука и изображения, который способен дать только большой экран. Тем более, когда речь идёт о напряжённой морской истории времён Второй мировой войны, где каждая вибрация, всплеск воды и грохот торпед имеют значение.

"Грейхаунд" рассказывает о командире Эрни Краузе, возглавляющем корабельный конвой союзников, проходящий через Атлантику под угрозой атак немецких подлодок. Основанный на романе "Добрый пастырь" С. С. Форестера, фильм был номинирован на "Оскар" за лучший звук и получил высокие оценки от критиков и зрителей: 78% "свежести" на Rotten Tomatoes и 76% от аудитории Popcornmeter.

Хотя в 2020 году "Грейхаунд" прошёл почти незамеченным для тех, кто ждал его в кино, спустя пять лет фильм неожиданно обрел вторую жизнь. Он снова ворвался в стриминговые чарты и вошёл в топ-10 в более чем 40 странах, став настоящим хитом платформы Apple TV+.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Домашние животные
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Куда исчезает Земля: 8 мест, которым остались считанные годы
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Возвращаем объём и свежесть губам — без уколов и боли: новинка, покорившая косметологов
Последние материалы
Этот приём превратит ваши арбузы в тяжёлые и сладкие ягоды
Том Хэнкс не смог сдержать слёз — его фильм похоронили, но зрители вернули его к жизни
От древних фресок до лифта в скале: что скрывает монастырский комплекс Санта-Катерина-дель-Сассо
Тряпка-призрак, диван-шпион и другие герои зловонной мистики
ЕС возмущён торговым диктатом США: переговоры близки к провалу
Мелкая царапина на авто: один дешевый трюк — и её не станет
2029 год — точка отсчёта: мир ждет квантовая революция
Простой обед из дома может стать опасным — если забыть об одном правиле
Почему новички в фитнесе быстро теряют мотивацию — и как этого избежать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.