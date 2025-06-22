Вера Брежнева удивила поклонников: что скрывается за её откровенной фотосессией?

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ещё совсем недавно поклонники Веры Брежневой были уверены, что она нашла нового возлюбленного. На такую мысль наводило шикарное кольцо певицы, однако теперь многие поменяли своё мнение и решили, что Вера ищет новую любовь.

Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вера Брежнева

Подписчики посчитали, что Брежнева находится в активном поиске мужчины, поскольку она опубликовала в личном блоге откровенную фотосессию, на которой предстала полуобнажённой с приспущенными брюками и прикрывала руками грудь.

По мнению пользователей Сети, Вера выкладывает соблазнительные снимки, чтобы привлечь потенциальных женихов.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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