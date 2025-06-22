Вера Брежнева удивила поклонников: что скрывается за её откровенной фотосессией?

Ещё совсем недавно поклонники Веры Брежневой были уверены, что она нашла нового возлюбленного. На такую мысль наводило шикарное кольцо певицы, однако теперь многие поменяли своё мнение и решили, что Вера ищет новую любовь.
Подписчики посчитали, что Брежнева находится в активном поиске мужчины, поскольку она опубликовала в личном блоге откровенную фотосессию, на которой предстала полуобнажённой с приспущенными брюками и прикрывала руками грудь.
По мнению пользователей Сети, Вера выкладывает соблазнительные снимки, чтобы привлечь потенциальных женихов.
Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.