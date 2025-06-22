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Звёздный ужин на Кипре: как Галкин* отпраздновал свой день рождения с Пугачёвой

1:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) прилетел на Кипр с гастролей, чтобы провести свой день рождения с Аллой Пугачёвой и детьми. Известному комику исполнилось 49 лет. Семья отпраздновала эту дату в ресторане итальянской кухни, владельцем которого является предприниматель с украинскими корнями. По информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, праздничный ужин обошёлся примерно в 2 тысячи евро (180 тысяч рублей).

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Меню включало разнообразные блюда: от закусок и пиццы до рыбы и мяса, а также алкогольные напитки. Очевидцы заметили, что супруга именинника предпочитала вино.

Прохожие засняли звёздную пару на видео. Супруга артиста была одета в чёрную блузку в горошек и бежевую юбку, подчеркнув талию ремнем. Именинник выбрал более расслабленный образ, надев белую футболку и светлые брюки.

После завершения ужина семья в сопровождении детей направилась пешком домой. Артист заботливо держал супругу за руку и нёс ее сумку.

По предварительным планам празднование должно было состояться на яхте, однако она оказалась на техническом обслуживании. Аренда подобной яхты обходится примерно в 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) за восемь часов, и, как сообщают местные жители, семья часто выбирает этот вариант для проведения праздников.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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