Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом

Сериал "Великолепный век" стал как роковым, ведь уже второй актёр, снявшийся в нём, попадает в тюрьму. Первым стал Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана и обвинённый в даче ложных показаний. Теперь та же участь постигла Озана Гювена, известного по роли Рустема-паши. Актёр обвинён в домашнем насилии над бывшей партнёршей.
Ксения Бородина, известная своей любовью к турецкому кинематографу, не осталась в стороне от этой резонансной новости. В своём Telegram-канале она лаконично выразила потрясение, сообщив о приговоре Гювену.
"Девчонки, это шок. Рустема-пашу из "Великолепного века" посадят в тюрьму на 2 года и 3 месяца за домашнее насилие", — написала Бородина.
Подписчицы отреагировали на этот пост, высказавшись о том, что таким тиранам самое место за решёткой.
Озан Гювен (тур. Ozan Güven; род. 19 мая 1975 года, Нюрнберг) — турецкий актёр.
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Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.