Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сериал "Великолепный век" стал как роковым, ведь уже второй актёр, снявшийся в нём, попадает в тюрьму. Первым стал Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана и обвинённый в даче ложных показаний. Теперь та же участь постигла Озана Гювена, известного по роли Рустема-паши. Актёр обвинён в домашнем насилии над бывшей партнёршей.

Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюремная камера в Алькатрасе

Ксения Бородина, известная своей любовью к турецкому кинематографу, не осталась в стороне от этой резонансной новости. В своём Telegram-канале она лаконично выразила потрясение, сообщив о приговоре Гювену.

"Девчонки, это шок. Рустема-пашу из "Великолепного века" посадят в тюрьму на 2 года и 3 месяца за домашнее насилие", — написала Бородина.

Подписчицы отреагировали на этот пост, высказавшись о том, что таким тиранам самое место за решёткой.

Уточнения

Озан Гювен (тур. Ozan Güven; род. 19 мая 1975 года, Нюрнберг) — турецкий актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.