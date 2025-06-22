Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот вкус стоит слишком дорого: чем опасны деликатесы из супермаркета
Жирная кожа не простит ошибок: три утренних привычки, которые всё портят
Команда есть, результата нет: ошибки дрессировки, о которых молчат
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает
Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?
Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще
Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты

Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом

0:56
Шоу-бизнес

Сериал "Великолепный век" стал как роковым, ведь уже второй актёр, снявшийся в нём, попадает в тюрьму. Первым стал Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана и обвинённый в даче ложных показаний. Теперь та же участь постигла Озана Гювена, известного по роли Рустема-паши. Актёр обвинён в домашнем насилии над бывшей партнёршей.

Тюремная камера в Алькатрасе
Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюремная камера в Алькатрасе

Ксения Бородина, известная своей любовью к турецкому кинематографу, не осталась в стороне от этой резонансной новости. В своём Telegram-канале она лаконично выразила потрясение, сообщив о приговоре Гювену.

"Девчонки, это шок. Рустема-пашу из "Великолепного века" посадят в тюрьму на 2 года и 3 месяца за домашнее насилие", — написала Бородина.

Подписчицы отреагировали на этот пост, высказавшись о том, что таким тиранам самое место за решёткой.

Уточнения

Озан Гювен (тур. Ozan Güven; род. 19 мая 1975 года, Нюрнберг) — турецкий актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз
Недвижимость
Выключил, а утром включил — но уже не то: техника, которая не прощает пауз Аудио 
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Наука и техника
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается

Когда питомец ищет тишину, неестественно молчит и не смотрит в глаза — это может быть его тихое прощание, к которому важно быть готовым.

Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Последние материалы
Ремонт без сюрпризов: секреты экономии, которые знают только профессионалы
Прощайте, обвисшие ягодицы: лучшие приседания для тонуса и подъема мышц дома
Ксения Бородина шокирована: ещё один актёр Великолепного века отправляется в тюрьму вслед за Сулейманом
Клиенты готовы платить $8 за кубик льда? Этот бизнес процветает
Ген, который шепчет за кошку — теперь известно, кто из них будет мурлыкать чаще
Тёмная сторона японских мужских клубов: что скрывается за яркими фасадами?
Жара плавит не только асфальт: топ летних проблем, от которых страдает ваш авто
Чёрная дыра уничтожила звезду — и дала сигнал, который долетит до нас: что это значит для планеты
Самые живучие сорта петрушки — только срезай и ешь
Урожай в опасности: вредители атакуют сливу именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.