Сати Казанова разругалась с мужем в ашраме и задала себе важный вопрос: не лицемерка ли она?

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Сати Казанова серьёзно занимается духовными практиками и стремится к спокойствию и умиротворённости, однако недавно она сорвалась и выплеснула негативные эмоции на мужа в ашраме.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сати Казанова

Казанова в шоке от своего поступка. Особенно её огорчает то, что это произошло в настолько благостном месте. Певица даже задалась необычным вопросом: не лицемерка ли она?

"В ашраме, среди этой благости и света, со мной случилась неприятность — я вспылила на мужа. Малышка приболела, а после и я, нервы сдали, и вся моя "духовность" вдруг испарилась. Думаю ли я в такие моменты, что бываю лицемеркой? Ведь лицемер — это тот, кто сознательно надевает на себя маску, а это совсем не мой случай!" — поделилась певица в личном блоге.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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