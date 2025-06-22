Сати Казанова разругалась с мужем в ашраме и задала себе важный вопрос: не лицемерка ли она?

Сати Казанова серьёзно занимается духовными практиками и стремится к спокойствию и умиротворённости, однако недавно она сорвалась и выплеснула негативные эмоции на мужа в ашраме.
Казанова в шоке от своего поступка. Особенно её огорчает то, что это произошло в настолько благостном месте. Певица даже задалась необычным вопросом: не лицемерка ли она?
"В ашраме, среди этой благости и света, со мной случилась неприятность — я вспылила на мужа. Малышка приболела, а после и я, нервы сдали, и вся моя "духовность" вдруг испарилась. Думаю ли я в такие моменты, что бываю лицемеркой? Ведь лицемер — это тот, кто сознательно надевает на себя маску, а это совсем не мой случай!" — поделилась певица в личном блоге.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
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