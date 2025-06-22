Аль Бано в восторге от России: вот что его больше всего привлекает в наших соотечественниках

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Итальянский исполнитель Аль Бано, выступивший на Петербургском международном экономическом форуме, неоднократно рассказывал о своей любви к России и русским. На этот раз певец поделился в беседе с ТАСС, что его больше всего привлекает в наших соотечественниках.

Фото: commons.wikimedia.org by Ettore Maria Fizzarotti / Fausto Zuccoli, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аль Бано

"Если только подумать, какие исторические моменты пережила Россия. Чего только не сделал русский народ, чтобы остаться свободным. Я счастлив вернуться сюда, потому что мне здесь нравится: нравятся лица людей, человеческое тепло. Это народ чрезвычайно воспитанный и проявляющий свою человечность", — считает артист.

Также он вспомнил свои поездки в СССР. Именно тогда он впервые почувствовал, насколько фундаментальную историю несёт на своих плечах Россия.

Ранее сообщалось, что Аль Бано планирует выступить осенью этого года в Москве на Красной площади.

Уточнения

Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи (итал. Albano Antonio Carrisi; род. 20 мая 1943, Челлино-Сан-Марко, Апулия) — итальянский эстрадный певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.