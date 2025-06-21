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Максим Галкин* срочно прервал гастроли и примчался на Кипр к Пугачёвой — что случилось в звёздной семье?

0:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) сейчас ездит со своими концертами по разным странам, однако ради одного события он прервал гастроли и вернулся домой на Кипр, где его ждали Алла Пугачёва и дети.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

Поводом для возвращения стал день рождения артиста: ему исполнилось 49 лет. Как сообщает Telegram-канал Mash, 18 июня Галкина* заметили около особняка в Лимасоле, где живёт звёздная семья. Праздничное утро началось с занятий йогой и отдыха около бассейна, а в окнах террасы виднелись воздушные шары. По всей видимости, Пугачёва, Лиза и Гарри сделали сюрприз мужу и отцу.

Максим Галкин* переехал на Кипр из Израиля в прошлом году из-за ирано-израильского конфликта.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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