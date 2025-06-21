Лебедев заступился за Россию и подколол Земфиру*: почему уехавшие звёзды не понимают страну

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев обратился к российским артистам, покинувшим страну, выразив мнение, что у многих из них сложилось ошибочное восприятие России.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Земфира Рамазанова на концерте

В одном из своих видеообзоров в соцсети "ВКонтакте" он прокомментировал новость о том, что певица Земфира* стала самой популярной артисткой из этого списка.

Лебедев назвал Земфиру красоткой и подчеркнул, что она могла бы продолжать свою карьеру в России. Он также высказал недоумение по поводу причин её отъезда из страны.

Дизайнер отметил, что подобный вопрос можно задать и другим уехавшим артистам. По его словам, ситуация в России далеко не так плоха, как некоторые думают, и если всё же ей кажется ужасной, то он удивляется, как в такой стране могла возникнуть талантливая и харизматичная певица.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова (род. 26 августа 1976, Уфа, Башкирская АССР, СССР), более известна мононимно как Земфи́ра, — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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