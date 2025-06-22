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Тайна смерти Майкла Джексона: адвокат раскрыл шокирующую правду, о которой прежде молчали

1:51
Шоу-бизнес

Брайан Оксман, некогда представлявший интересы Майкла Джексона в суде, поделился своим видением трагической кончины поп-иконы. В интервью Radar Online он заявил, что судебные тяжбы, связанные с обвинениями в сексуальном насилии, стали для певца фатальными. Официальной причиной смерти значится остановка сердца, вызванная передозировкой пропофолом, но Оксман уверен, что истинная причина кроется в моральном истощении и душевных страданиях, которые Джексон испытывал из-за скандала вокруг обвинений в домогательствах к несовершеннолетнему.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Salabasev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майкл Джексон

Адвокат вспоминает, как тяжело Джексон переживал судебный процесс и общественное осуждение даже после оправдательного приговора. Его мучили вопросы, почему люди, к которым он относился с добротой, могли возвести на него ложные обвинения. Оксман подчёркивает, что скандал и последовавшая за ним волна негатива со стороны американской общественности, где, согласно опросам, большинство считало его виновным, кардинально изменили Джексона. Он чувствовал себя преданным и опустошённым, не понимая, как может продолжать карьеру артиста, если его публика считает его преступником.

Дополнительным ударом для Джексона стало интервью с британским журналистом Мартином Баширом, которое легло в основу документального фильма "Жизнь с Майклом Джексоном". Певец говорил, что Башир представил его в ложном свете, выставив педофилом. Адвокат также вспоминает, что Джексон боялся тюремного заключения. Он был уверен, что другие заключённые будут жестоко с ним обращаться, как и со всеми, кто обвинён по статьям о сексуальном насилии, и даже говорил о том, что не переживёт тюрьму.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Тайна смерти Майкла Джексона: адвокат раскрыл шокирующую правду, о которой прежде молчали
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