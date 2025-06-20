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Крик души и внутренний ад: вот какие жестокие слова отца превратили Майкла Джексона в другого человека

Шоу-бизнес

Джон Мейсон, бывший адвокат Майкла Джексона, пролил свет на причины, подтолкнувшие поп-короля к многочисленным изменениям во внешности. По словам Мейсона, корни этой проблемы уходят в детство певца, где он сталкивался с постоянной критикой со стороны отца.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Rolston, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Майкл Джексон

Вспоминая слова самого Джексона, Мейсон рассказал, что Джо Джексон, отец семейства, однажды, в 1964 году, раскритиковал внешность шестилетнего Майкла, заявив, что у него "большой нос". Этот эпизод, по мнению Мейсона, стал отправной точкой для дальнейшей неуверенности певца в себе.

Отец Джексона был авторитарным человеком, который нередко применял наказание ремнём, когда его сыновья были детьми. Кроме того, его рукопожатие было настолько сильным и сдавливающим, что казалось, будто он хочет нанести травму собеседнику. Об этом сообщает Radar Online.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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