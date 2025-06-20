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Даже самым преданным фанатам придётся слушать Бузову в записи: вот сколько стоит живое выступление артистки

1:21
Шоу-бизнес

Отношение общественности к Ольге Бузовой противоречивое: одни любят её до преклонения, другие ругают на чём свет стоит, однако нельзя отрицать тот факт, что, войдя в мир российской музыки, она стала ещё популярнее, чем в те времена, когда участвовала в "Доме-2", и, конечно, находится немало людей, которые хотят пригласить её на корпоратив. Продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту "Страсти", сколько стоит выступление Бузовой.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

"Олю Бузову очень люблю, уважительно к ней отношусь. Она трудоголик, артист. Да, возможно, она некий проект, созданный под молодёжь, но она является кумиром для многих молодых людей — это правда. Выступлений у неё предостаточно. Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперёд. Корпоративы стоят от 2,5 млн рублей и выше. Продюсер Ольги делает всё для её продвижения", — рассказал Дворцов.

Сама Бузова говорила, что работа доставляет ей огромное удовольствие, однако есть кое-что, что огорчает звезду: она пока не нашла любимого человека, с которым захотела бы связать судьбу. После одного из выступлений она даже плакала, потому что у неё нет того, кто спросил бы, как всё прошло.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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