Mia Boyka осудила Чумакова и Гогунского и дала совет всем мужчинам: вот как нужно вести себя с женщинами

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Mia Boyka обеспокоена изменениями в отношении мужчин к женщинам. В недавнем подкасте "НеДудь", комментируя резонансные ситуации с участием Виталия Гогунского и Алексея Чумакова, певица выразила сожаление об утрате галантности и уважения. Она отметила, что если раньше парни ухаживали за девушками, то теперь нередко позволяют себе свист и неуважительное поведение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mia Boyka

Артистка подчеркнула важность бережного отношения к женщинам, особенно со стороны их партнёров. Она понимает, что не все девушки обладают сильным характером и могут постоять за себя. Она привела в пример себя и Люсю Чеботину и отметила, что у них обеих взрывной характер, однако некоторые другие представительницы женского пола, столкнувшись с пренебрежением, могут замкнуться в себе и смириться с ситуацией.

Mia Boyka призывает мужчин брать на себя ответственность за свои поступки и проявлять заботу о своих избранницах. Даже простые знаки внимания и отсутствие обид, по мнению певицы, уже многое значат. Она надеется, что в будущем таких проявлений уважения и заботы станет больше.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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