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Стас Михайлов трогательно вспомнил о погибшем 30 лет назад брате: что он написал в день его рождения

1:32
Шоу-бизнес

Известный певец Стас Михайлов трогательно вспомнил о своём старшем брате Валерии, которого не стало 30 лет назад. В день, когда Валерию исполнилось бы 63 года, артист опубликовал в социальных сетях пронзительное послание, полное любви и скорби.

Стас Михайлов
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова
Стас Михайлов

"С днем рождения, родной!!! Ещё один год без тебя. В мае 89-го я пришёл из армии, и мы с тобой строили планы, которым не суждено было сбыться… Через два месяца тебя не стало, и вот уже больше 30 лет без тебя. Реальность, в которой я живу, меняется стремительно. Ты бы не узнал этот мир, в котором мы живём сейчас", — пишет исполнитель.

Михайлов отметил, что с годами стал на многое смотреть по-другому. Многое из того, что раньше казалось важным и значительным, теперь утратило своё былое значение. Певец поразмышлял о том, что, сколько бы ни проходило времени, боль от потери дорогих людей никогда не уходит. Также Михайлов написал о вечной любви к брату в своём тёплом и печальном обращении.

Валерий Михайлов трагически погиб в возрасте 27 лет в результате крушения вертолёта в горах. Стас Михайлов лично участвовал в поисковой операции вместе со спасателями МЧС, надеясь найти брата живым, но надеждам не суждено было сбыться: в горах были обнаружены лишь останки, и похороны проходили в закрытом гробу.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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