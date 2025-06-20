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Елена Север выступила на конкурсе адаптивной одежды в Санкт-Петербурге и обратилась к гостям с трогательной речью

1:48
Шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге в зале эрмитажного комплекса Генштаба прошёл Международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях".

Елена Север на конкурсе дизайна адаптивной одежды "На крыльях"
Фото: Пресс-служба Русской медиагруппы
Елена Север на конкурсе дизайна адаптивной одежды "На крыльях"

Заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, которая стала идейным вдохновителем конкурса, высказалась о необходимости заботиться об инвалидах и о том, как важно создавать для них как можно более комфортные условия жизни, в том числе предоставлять им соответствующую их физическим возможностям одежду.

"Мы понимаем, что люди с инвалидностью, и не только ветераны СВО, должны жить полноценной жизнью: ходить на работу, заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, воспитывать детей. Для этого нужна удобная и комфортная одежда, адаптированная под те или иные нужды", — отметила Анна Цивилева.

Одним из самых ярких моментов мероприятия стало выступление Елены Север. Певица подарила зрителям тепло и растрогала всех присутствующих своей искренностью. Елена отметила, насколько символичным оказался выбор песни, и высказала пожелание о том, чтобы инвалиды имели не только всё необходимое, но и приятное, например, не просто удобную, но и красивую одежду.

"Я рада выступить сегодня в этом зале. Спасибо за приглашение. Мне приятно, что вы выбрали именно композицию "Всем и каждому", которую я не раз пела перед бойцами СВО. Несомненно, дизайнеры инклюзивной моды решают очень важную задачу, стремясь изменить жизнь людей, имеющих инвалидность, к лучшему. Продуманные элементы одежды позволят людям с инвалидностью чувствовать себя в таких моделях комфортнее, не забывая при этом об эстетике", — сказала Елена Север.

Уточнения

Еле́на Се́вер (настоящее имя — Еле́на Ю́рьевна Киселёва, урожд. — Севергина; род. 29 апреля 1973, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская телеведущая, певица, актриса, общественный деятель. С 2015 года член Совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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