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Неожиданный поворот на ПМЭФ: Ксения Собчак сравнила деловой завтрак с голой вечеринкой

1:04
Шоу-бизнес

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) произошёл неожиданный обмен репликами между Ксенией Собчак и Андреем Макаровым.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

После выступления Макарова, занимающего пост председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, журналистка, известная своими провокационными высказываниями, сравнила атмосферу делового завтрака с другим небезызвестным мероприятием, которое стоило многим звёздам испорченной репутации.

"Такое ощущение, что я в шаге от "голой вечеринки", хотя пришла в приличное место", — приводит слова Собчак mk.ru.

Ксения отметила, что, несмотря на респектабельность мероприятия, у неё возникло ощущение близости к скандальному событию. В ответ Макаров с юмором парировал, подчеркнув свободу выбора каждого человека в отношении предпочитаемых развлечений.

Ранее Люся Чеботина неодобрительно высказалась о мужчинах, которые приехали на ПМЭФ в одиночестве, оставив своих жён скучать дома.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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