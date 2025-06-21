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Тайное стало явным: Валю Карнавал впервые сфотографировали с армянским миллионером Эвояном

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Первые подтверждённые кадры Вали Карнавал с армянским бизнесменом Аргишти Эвояном положили конец месячным слухам об их отношениях.

Валя Карнавал
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валя Карнавал

Пара была запечатлена во время прогулки, демонстрируя явную близость. 29-летний Эвоян, совладелец сети мороженого "Чистая линия" и владелец проектов в Москве и Дубае, известен крайней непубличностью — в СМИ нет его интервью, а соцсети он ведёт закрыто.

Отношения вышли на новый уровень: этой весной Карнавал посетила родину избранника — армянский Ванадзор, где познакомилась с его семьёй. Фанаты даже заметили Эвояна за рулём во время их совместной экскурсии по достопримечательностям.

Ярким подтверждением серьёзности намерений стало роскошное кольцо за 5 млн рублей на левой руке Вали — как поясняют знатоки, это дань армянской традиции, символизирующей глубокую привязанность (украшение носят ближе к сердцу).

Общим увлечением пары стал теннис: бывший мастер спорта Эвоян, некогда побеждавший на турнирах, видимо, заразил любовью к корту и Валентину — в последнее время её часто видят с ракеткой.

Для Карнавал эти отношения стали первым подтверждённым романом после расставания с Сашей Стоуном, несмотря на слухи о связях с блогерами и музыкантами.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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