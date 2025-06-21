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Под давлением: адвокат Муцениеце обвинила Прилучного в настраивании сына против матери

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила о системном давлении на 12-летнего сына актрисы и Павла Прилучного.

Павел Прилучный
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Прилучный

По её словам, после очередного заседания в Головинском суде Москвы по вопросу места жительства Тимофея, ситуация остаётся критической.

"Ребёнок подвергается сильнейшему влиянию, телефонного общения с матерью нет, а встречи по-прежнему блокируются", — отметила правозащитница.

Позиция стороны Прилучного резко контрастирует с этими утверждениями. Его адвокат Оксана Даниелова опровергла обвинения, подчеркнув: "Павел настаивает на общении Агаты с сыном и использует исключительно демократичные методы воспитания".

Даниелова также подтвердила намерение актёра подать уголовный иск против Муцениеце за клевету, напомнив о заявлении после предыдущего заседания.

Конфликт обострился, когда Муцениеце публично заявила, что Тимофей живёт с отцом и отказывается от контакта с ней, назвав такое решение "несамостоятельным". Адвокат актрисы сегодня отказалась комментировать угрозу уголовного преследования, сосредоточившись на "эмоциональном состоянии ребёнка".

Следующее слушание назначено на 9 июля, где суд продолжит рассматривать спор об определении порядка общения с Тимофеем. На данный момент ребёнок остается проживать с Прилучным.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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