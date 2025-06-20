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Виктория Боня раскрыла тайны молодости: что её раздражало в Анне Курниковой

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вернувшись после восхождения на Эверест, Виктория Боня поделилась откровениями о прошлом.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

В интервью Sports.ru. 45-летняя звезда призналась, что в молодости испытывала жгучую зависть к успешным женщинам, особенно к теннисистке Анне Курниковой.

"Я ненавидела красивых девушек-лидеров. Меня дико раздражала Курникова — везде сияла! Думала: "Фу, какая противная". Позже ужаснулась, поняв, что это банальная зависть", — отметила Боня.

Сейчас модель называет бывшую теннисную звезду, воспитывающую троих детей с Энрике Иглесиасом, своим вдохновением.

К слову о молодых знаменитостях: Боня вспомнила курьёзный эпизод с футболистом Килианом Мбаппе. По её словам, он вместе с Неймаром прилетал в Монако, где они вместе ходили на ужин.

После ужина компания отправилась в клуб, там они напились, а Боня очнулась от того, что целуется с 17-летним Килианом. Однако дальше поцелуев дело не пошло — телезвезда подчеркнула, что не приемлет случайных связей.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

А́нна Серге́евна Ку́рникова (род. 7 июня 1981, Москва) — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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