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Цыганова обвинила Лорак в двойной игре: гражданство РФ при поддержке ВСУ

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Виктория Цыганова жёстко раскритиковала позицию Каролины Куек (Ани Лорак), совмещающей российское гражданство с поддержкой Украины.

Ани Лорак
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ани Лорак

В своём Telegram-канале артистка напомнила, что Лорак, получившая паспорт РФ, в 2014 году активно поддерживала украинскую армию: посещала госпитали с выступлениями для бойцов ВСУ, а в 2022–2023 годах публично выражала солидарность с Украиной в соцсетях.

"Она выступала перед военными ВСУ, писала патриотические посты, но при этом игнорирует российских раненых", — подчеркнула Цыганова, назвав такое поведение лицемерным.

Её заявление прозвучало на фоне новостей о введении персональных санкций против Лорак со стороны Украины.

Как выяснилось, певицу ещё в 2023 году внесли в базу сайта "Миротворец" – по указу президента Украины ей заблокировали активы, запретили торговые операции, аннулировали звание народной артистки и государственные награды. 

Напомним, Лорак получила российский паспорт в 2025 году, но в 2022-м заявляла о "любви к Украине".

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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