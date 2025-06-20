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Как ножом резало: экс-солистка Тату рассказала о страданиях сына при разводе

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина откровенно рассказала о тяжёлом периоде развода с первым мужем Сашо Кузмановичем в 2019 году.

Лена Катина
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лена Катина

В интервью YouTube-каналу "ИГОРЬ РЫБАКОВ MUSIC" певица призналась, что расставание стало испытанием не только для неё - четырёхлетний сын Саша крайне болезненно воспринял уход отца.

"Он спрашивал: "А почему папочки нету?" Это было на разрыв сердца, как будто ножом режет. Очень тяжёло, когда страдает ребёнок", — поделилась 40-летняя артистка, добавив, что месяцы после развода провела в слезах.

Несмотря на боль, Катина не сомневалась в правильности решения: "Я понимала, что в будущем это пойдёт всем на пользу".

Прогноз оправдался: конфликтные отношения между супругами сменились гармоничным общением. Сейчас экс-возлюбленные поддерживают тёплые отношения и воспитывают сына вместе.

Катина рассказала, что Сашо живёт с девушкой, сама она вышла замуж и родила второго ребёнка. Экс-супруг прилетает к ним в гости на Новый год, а их общий сын проводит лето в Словении.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u. C 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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