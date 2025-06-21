Сидела в планшете на рыдающей сцене: Мадонну внесли в стоп-лист Бродвея после скандала

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Мадонна попала в негласный стоп-лист бродвейских театров после скандального инцидента 2015 года.

Фото: flickr.com by Joey McCoy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мадонна

Как выяснилось, во время просмотра легендарного мюзикла "Гамильтон" она непрерывно использовала планшет, игнорируя действие на сцене. Об этом в интервью Энди Коэну заявил звезда постановки Энтони Рамос, игравший в тот вечер смерть персонажа Филиппа Гамильтона — кульминационную сцену, традиционно вызывающую слёзы у зрителей.

"Самой неприятной зрительницей была Мадонна с планшетом. Она уткнулась в него во втором акте, когда мой герой погибает", — возмущался Рамос, добавив, что мысленно предлагал ей уйти: "Чёрт, если тебе не нравится — дверь прямо там!".

Инцидент получил развитие ещё в 2015-м, когда автор мюзикла Лин-Мануэль Миранда (исполнитель роли Александра Гамильтона) опубликовал гневный пост: "Сегодня впервые попросил не пускать за кулисы знаменитость, которая переписывалась на втором акте".

Хотя он удалил сообщение и не назвал имён, источники подтвердили, что речь шла о Мадонне.

Уточнения

Мадонна (англ Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не (англ. Madonna Louise Ciccone; фамилия во втором замужестве — Ри́чи), — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.



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