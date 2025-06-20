Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выгодная покупка с сюрпризом: когда авто из Беларуси превращается в проблему
Как ножом резало: экс-солистка Тату рассказала о страданиях сына при разводе
Урожай в безопасности: как сохранить овощи и фрукты без погреба
Силуанов о судьбе заблокированных резервов России: Будем биться
Как еноты и медведи помогают победить болезнь Лайма
Думаешь, он просто боится — а это тревожный сигнал: что характер собаки показывает с первых дней
Эти интерьерные привычки из 90-х мешают вашему дому выглядеть стильно
Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса
Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин

Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актёра Армена Джигарханяна, поделилась трогательным моментом из материнской жизни, опубликовав видео, где её маленькая дочь Виктория громко плачет в автомобиле.

Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виталина Цымбалюк-Романовская

Причиной слёз стала пробка — как объяснила в своём Instagram* 46-летняя звезда, малышка категорически не переносит заторы и светофоры.

"Мамины будни. Виктория не любит пробки и светофоры, но если дорога хорошая — едет с удовольствием! Каким-то волшебным образом она это чувствует", — прокомментировала Цымбалюк-Романовская в соцсети.

Подписчики поддержали артистку, предположив, что дети тонко реагируют на настроение родителей в транспорте. Виталина согласилась с этой теорией: "Стараюсь контролировать своё состояние, чтобы дочь ощущала безопасность". Многие отметили, что подобные реакции малышей на дорожные остановки — не редкость.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список
Туризм
Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список Аудио 
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут
Еда и рецепты
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Ласка важнее витаминов: неожиданный секрет кошачьего здоровья
Не помню, что происходило: Летучая рассказала о гипнозе цыганки, укравшей все её деньги
Сарай больше не про лопаты: вот что делают дачники и вызывают зависть у соседей
Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине
Подо льдом скрывалась целая долина: в Антарктиде нашли мир, которому 30 миллионов лет
Питомец стал другим: поведение, которое говорит о скрытом стрессе
Зелёная стрелка, штраф и недоумение: как работает самый странный сигнал
Забудьте о 10 000 шагов в день: японская ходьба – новый вирусный тренд
Ставка 8% — новый шаг для сельхозпроизводителей: техника станет доступнее
Криштиану Роналду и истинные сокровища Мадейры: узнайте, что вас ожидает на этом острове
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.