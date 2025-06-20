Мамины будни: почему дочь Виталины Цымбалюк-Романовской плачет в машине

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Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена актёра Армена Джигарханяна, поделилась трогательным моментом из материнской жизни, опубликовав видео, где её маленькая дочь Виктория громко плачет в автомобиле.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталина Цымбалюк-Романовская

Причиной слёз стала пробка — как объяснила в своём Instagram* 46-летняя звезда, малышка категорически не переносит заторы и светофоры.

"Мамины будни. Виктория не любит пробки и светофоры, но если дорога хорошая — едет с удовольствием! Каким-то волшебным образом она это чувствует", — прокомментировала Цымбалюк-Романовская в соцсети.

Подписчики поддержали артистку, предположив, что дети тонко реагируют на настроение родителей в транспорте. Виталина согласилась с этой теорией: "Стараюсь контролировать своё состояние, чтобы дочь ощущала безопасность". Многие отметили, что подобные реакции малышей на дорожные остановки — не редкость.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог.



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