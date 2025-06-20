Экс-супруги продолжают войну: Прилучный обвиняет Муцениеце в клевете

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Павел Прилучный предпринял решительный шаг в затяжном конфликте с бывшей супругой: адвокат актёра официально объявила о возбуждении уголовного дела против Агаты Муцениеце по статье о клевете.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

Как сообщает Telegram-канал StarHit, заявление последовало сразу после очередного суда по спору об опеке над их 12-летним сыном Тимофеем.

Представитель Прилучного выступила с резким заявлением перед журналистами:

"Мы привлекаем Агату к уголовной ответственности за распространение ложных сведений. В 2020 году она опорочила честь моего доверителя обвинениями в домашнем насилии, искусственно создав вокруг себя информационный шум", — пояснила правозащитница.

Адвокат также подчеркнула, что Муцениеце будет отвечать за заявления о препятствовании общению с сыном, назвав эти утверждения клеветническими.

Эскалация произошла на фоне многомесячного противостояния экс-супругов: с 2023 года они ведут ожесточённые судебные баталии за право воспитывать Тимофея, а обвинения в насилии со стороны Агаты в 2020 году до сих пор влияют на репутацию актёра.

Пока ни Муцениеце, ни её представители не прокомментировали уголовное преследование. Юристы отмечают, что в случае доказанной клеветы экс-супруге Прилучного грозит крупный штраф или обязательные работы.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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