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Селену Гомес и Хейли Бибер разделила новая тайна: что они скрывают после взаимной отписки?

1:45
Шоу-бизнес » Зарубежный

Поклонников взволновал новый знак возможного охлаждения в отношениях между Селеной Гомес и Хейли Бибер: звёзды взаимно отписались друг от друга в Instagram*.

Хейли Бибер
Фото: commons.wikimedia.org by Kira143, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хейли Бибер

Инцидент произошёл на фоне активно распространяющихся слухов о проблемах в браке Хейли и Джастина Бибера, спровоцировав бурную реакцию в соцсетях.

В комментариях под последними публикациями обеих знаменитостей пользователи выражают недоумение: "Девочки, вы уже не в школе, хватит игр", "Странно дружить после такой истории", "Похоже на пиар или попытку отвлечь внимание от развода".

Парадоксально, что всего неделю назад Гомес публично демонстрировала поддержку Хейли: она лайкнула анонс о запуске косметической линии Rhode в Sephora и опубликовала сторис с текстом "Ты знаешь, кто ты, и я восхищаюсь тобой". Этот жест последовал после скандального заявления Джастина Бибера о том, что он якобы говорил жене: "Ты никогда не попадёшь на обложку Vogue".

Напомним, что отношения звёзд годами окутывали спекуляции. Хейли обвиняли в разрушении романа Джастина и Селены и копировании стиля Гомес. Несмотря на совместное фото в 2022 году и заявления о взаимном уважении, СМИ неоднократно фиксировали напряжение между ними — от избегания друг друга на вечеринке Vanity Fair до лайка Хейли поста с критикой нынешнего бойфренда Селены Бенни Бланко. Весной 2025 года Хейли даже пригрозила судом распространителям слухов о конфликте.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. 

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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