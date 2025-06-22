Они не упускают шанса: Люся Чеботина раскрыла правду о женатых мужчинах на вечеринке

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На вечеринке VK Night, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума, певица Люся Чеботина устроила своеобразный "разбор полётов" прямо со сцены. Её внимание привлекли мужчины, посетившие мероприятие без своих спутниц.

Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Не стесняясь в выражениях, артистка выразила недоумение по поводу их одиночного появления на форуме. Она предположила, что жёны этих мужчин могли бы с удовольствием разделить с ними атмосферу вечеринки, вместо того чтобы оставаться дома. Чеботина даже представила себе возможный диалог после мероприятия, где муж, вернувшись домой, рассказывает жене о весёлом вечере, пока та скучала в одиночестве.

Певица не ограничилась критикой и решила проверить, есть ли среди гостей свободные мужчины, однако её надежды на знакомство не оправдались. Осматривая руки присутствующих, она с разочарованием констатировала, что большинство из них носят обручальные кольца. В шутливой манере она комментировала их поведение, подмечая, что даже женатые мужчины не упускают возможности поднять бокал и демонстрировать свои украшения. Видео с выступлением Чеботиной быстро распространилось в Telegram-каналах, посвящённых форуму.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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