От топоров к фартукам: Шварценеггер рассказал, как бизнес примирил его со Сталлоне

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Легенда боевиков Арнольд Шварценеггер в интервью SiriusXM признался, что его многолетняя вражда с Сильвестром Сталлоне была "глупой" конкуренцией.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне

Актёры 90-х, боровшиеся за звание главного экранного силача, десятилетиями соперничали в реальной жизни.

"Мы вроде как нападали друг на друга, делали гадости и говорили гадости друг другу — вообще вели себя глупо. Каждому хотелось иметь самое большое оружие и лучшее тело", — откровенно заявил 76-летний Шварценеггер.

Перелом наступил случайно в середине 1990-х, когда Арнольд занялся созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Неожиданный звонок от их общего адвоката изменил всё - мужчина решил узнать, есть ли в организации место и для Сталлоне.

Сотрудничество в бизнесе превратило врагов в братьев: после подключения Сталлоне к проекту актёры не только прекратили конфликт, но и стали неразлучными друзьями.

Шварценеггер подчеркнул, что сегодня их объединяют общие воспоминания и уважение к совместному пути от соперничества к партнёрству.

Напомним, ранее Сталлоне называл их вражду "худшей ошибкой" и признавался, что теперь они с Арнольдом "как неразлучные близнецы".

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.



Сильве́стр Гарде́нцио Сталло́не (англ. Sylvester Gardenzio Stallone /stəˈloʊn/; итал. [ɡarˈdɛntsjo stalˈloːne]; род. 6 июля 1946, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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