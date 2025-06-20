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Женщина размножает всё подряд: Боня жёстко высказалась о русских красавицах и абьюзерах

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктория Боня опубликовала в Telegram провокационную лекцию о гендерных отношениях, раскритиковав женщин за снижение самоценности, а мужчин за "абьюзивное поведение".

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

По её мнению, ситуация достигла катастрофических масштабов.

"Женщина размножает всё подряд вместо достойной генетики. Самый хромой, вонючий абьюзер знает: любая родит ему, даже самая красивая русская женщина", — заявила Боня, подчеркнув, что речь не о деньгах, а об утрате самоуважения.

Телеведущая возмутилась двойными стандартами мужчин, которые требуют от избранниц быть красивыми, ухоженными и худыми, а сами ничего не предлагают.

Она напомнила, что "женщина — это божество", и если бы каждая себя ценила, то мужчины "мыли бы им ноги и думали, как порадовать".

В финале Боня извинилась перед теми, кого "задели образные выражения", сравнив свою речь с поэзией. Её выступление контрастирует с недавним скандалом вокруг Виталия Гогунского, заявившего, что женщины "не имеют права быть в плохом настроении" рядом с мужчиной.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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