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Сюрприз, который запомнится навсегда: Регина Тодоренко провела в слезах свой 35-й день рождения

1:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко, недавно отметившая 35-летие, поделилась в Сети трогательным видео, запечатлевшим сюрприз, который ей устроили близкие подруги. Празднование началось с букета ромашек и загадочной записки, приглашающей её в определенное место. Прибыв туда, телеведущая была растрогана до слез, но не смогла сдержать и смех от увиденного.

Регина Тодоренко
Фото: commons.wikimedia.org by #СПОЁМ Блог, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Регина Тодоренко

Подруги Регины, одетые в одинаковые наряды, подготовили для неё целое представление и увлекательный квест. По словам именинницы, день был наполнен красотой, смехом и слезами радости. Она отметила, что именно так и бывает, когда рядом настоящие подруги, способные превратить обычный день в незабываемый праздник.

Регина была поражена масштабом поздравления: живой оркестр, танцы, квест, лимузин, букеты, свечи, объятия и, самое главное, искренние и тёплые взгляды близких людей. Она подчеркнула, что видит в глазах своих подруг отражение их общей истории, их взаимной поддержки и глубокой душевной связи.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что завидует Наталье Подольской, которая 10 лет жила вдвоём с Владимиром Пресняковым, веселилась с ним и путешествовала, прежде чем у пары родился первый ребёнок. Регина отметила, что жалеет, что у неё так не вышло с Владом Топаловым.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — российская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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