Любовь, которая не гаснет: сваха раскрыла секрет крепкого брака Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пока известный режиссёр Тигран Кеосаян находится в коме, Маргарита Симоньян не отходит от его постели и борется за жизнь мужа. Уже полгода она стойко переносит тяжёлое испытание, веря в выздоровление Кеосаяна. Сайт "Страсти" обратился к свахе Анне Осиповой, чтобы узнать секрет крепкого брака этой пары.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Сваха заявила, что этот брак был заключён по взаимной любви. Чувства супругов действительно сильные и яркие, и за годы их союза огонь любви не померк.

"С Маргаритой у Тиграна случилась настоящая любовь, как факел, который невозможно погасить. Когда друг без друга — никак. Судьба подарила им годы счастья и троих детей, а это дорогого стоит. И то, как Маргарита сейчас бьётся за каждый вздох Тиграна — прямое тому подтверждение", — сказала Осипова.

Она добавила, что Маргарита родилась в армянской семье и с детства была приучена к тому, что мужчина должен быть сильным, ответственным и мужественным, а Тигран как раз соответствует всем этим качествам.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.