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Полтора года молчания: Mia Boyka рассказала, как пыталась помириться с Люсей Чеботиной

Шоу-бизнес

Mia Boyka откровенно рассказала о разрыве дружеских отношений с Люсей Чеботиной. Причиной послужило сотрудничество с ЮрКиссом, бывшим возлюбленным Чеботиной. Mia Boyka призналась, что ситуация вышла из-под контроля, когда их совместные появления стали интерпретировать как романтические.

Mia Boyka
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mia Boyka

В интервью на "Новом Радио" Mia Boyka сказала, что не желала ссоры с Люсей, с которой всегда поддерживала тёплые отношения. Она подчеркнула, что не хотела создавать впечатление, будто встала между ними, понимая, что Люсе это может быть неприятно, однако Чеботина не поверила в искренность подруги и долго не хотела разбираться в том, что было правдой, а что — всего лишь внешним впечатлением.

На протяжении полутора лет Mia Boyka пыталась связаться с Люсей, чтобы объяснить ситуацию и восстановить дружбу, но Чеботина отказывалась от разговора. Лишь недавно им удалось поговорить. Mia Boyka отметила, что их полуторачасовая беседа была важным шагом, но для полного восстановления дружбы потребуется больше времени и усилий. Она выразила надежду на то, что со временем они смогут вернуть прежние тёплые отношения.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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