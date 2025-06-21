Слухи о воссоединении Шнурова и Абрамовой: психолог назвал главную причину их публичных ласк

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавнее появление Сергея Шнурова с бывшей женой Ольгой Абрамовой на его концерте вызвало бурную реакцию в Сети. Страстные объятия, поцелуи и медленный танец между музыкантом и его экс-супругой, с которой он расстался всего несколько месяцев назад, породили слухи о возможном воссоединении, однако не все верят в искренность чувств артиста.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Сергей Шнуров

Психолог Станислав Самбурский, комментируя ситуацию для сайта "Страсти", предположил, что воссоединение может быть тщательно спланированным пиар-ходом. По мнению эксперта, Ольга Абрамова могла помочь Шнурову вернуть утраченные позиции в карьере. Самбурский отметил, что публичное проявление чувств, особенно после неудач в профессиональной сфере, может быть способом подтвердить свою значимость и привлечь внимание аудитории. Он подчеркнул, что в частной жизни подобные признания происходят иначе, а в случае Шнурова это больше похоже на хорошо срежиссированный спектакль.

Самбурский отметил, что раньше Ольга была непубличным человеком и не стремилась попадать в объективы камер, что лишний раз доказывает странность ситуации: удивительно, что настолько далёкий от светской жизни человек внезапно стал демонстрировать свои чувства на публике.

Также психолог, пересмотрев видеозаписи с концерта, обратил внимание на одну деталь: с одной стороны, движения бывших супругов удивительно синхронны, а с другой — когда Шнуров целовал Ольгу, она слегка отстранялась. Это было едва заметно, однако при внимательном просмотре можно увидеть, что бывшая жена лишь наполовину отвечала музыканту на его проявления нежности.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



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