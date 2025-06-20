Правда об отъезде: дочь Киркорова назвала три причины, почему Майами лучше России

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория объяснила решение провести каникулы в США, а не в России.
В своём блоге 14-летняя дочь певца опровергла слухи о связи её отъезда с восстановлением отца после ожогов.
"Я сама захотела в Майами. В Москве сейчас нет моих друзей: все разъехались, и гулять не с кем. Плюс здесь есть многое, чего нет в столице", — подчеркнула наследница музыканта.
Подростки Алла-Виктория и Мартин, постоянно обучающиеся в престижной школе ОАЭ, выбрали для отдыха семейную виллу в Майами, приобретённую Киркоровым 13 лет назад в элитном районе.
Дочь артиста отметила особую атмосферу американского курорта, где она проводит летние месяцы.
Напомним, ранее появлялась информация о возможном отъезде детей из-за состояния здоровья знаменитого отца, восстанавливающегося после инцидента с пиротехникой в Петербурге.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
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