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Правда об отъезде: дочь Киркорова назвала три причины, почему Майами лучше России

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория объяснила решение провести каникулы в США, а не в России.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

В своём блоге 14-летняя дочь певца опровергла слухи о связи её отъезда с восстановлением отца после ожогов.

"Я сама захотела в Майами. В Москве сейчас нет моих друзей: все разъехались, и гулять не с кем. Плюс здесь есть многое, чего нет в столице", — подчеркнула наследница музыканта.

Подростки Алла-Виктория и Мартин, постоянно обучающиеся в престижной школе ОАЭ, выбрали для отдыха семейную виллу в Майами, приобретённую Киркоровым 13 лет назад в элитном районе.

Дочь артиста отметила особую атмосферу американского курорта, где она проводит летние месяцы.

Напомним, ранее появлялась информация о возможном отъезде детей из-за состояния здоровья знаменитого отца, восстанавливающегося после инцидента с пиротехникой в Петербурге.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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