Скарлетт Йоханссон против тирекса: кто победит в новом Юрском периоде

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лондонская премьера седьмой части культовой франшизы раскрыла главный секрет ее долголетия — идеальный баланс между впечатляющей компьютерной графикой и обязательной порцией милоты в лице детеныша Aquilops по имени Долорес.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Череп динозавра

Режиссер Гарет Эдвардс, известный по работам над "Годзиллой" и "Создателем", сохранил фирменный рецепт успеха: легкий ужас, щепотка научной фантастики и щедрая порция добродушного приключения. Хотя поклонникам, жаждавшим радикальных изменений после предыдущей трилогии, возможно, стоит приготовиться к знакомому послевкусию.

Первые реакции: между восторгом и скепсисом

Социальные сети взорвались противоречивыми отзывами сразу после лондонского показа. Кинокритики в один голос отмечают визуальную мощь и "отполированную до блеска" графику динозавров, особенно выделяя очаровательного детеныша Долорес как нового фаворита публики.

Однако журналист The Sun Джек Хардвик признается в неожиданном наблюдении: "Я больше обращал внимание на американский акцент Джонатана Бейли, чем на его реплики".

Сюжетные водовороты: когда наука встречает абсурд

Действие разворачивается через пять лет после событий "Господства", представляя мир, где динозавры окончательно вырвались на свободу. В центре сюжета — три доисторических существа, возможно, несущих ключ к революционному лекарству для человечества.

Звездный состав во главе со Скарлетт Йоханссон и Махершалой Али обещает эмоциональную глубину, но настоящие споры вызвал тираннозавр, эффектно спускающийся по речным порогам — сцена, которая уже разделила зрителей на два лагеря: одни видят в этом захватывающее зрелище, другие — перегибы в угоду экшну.

Уточнения

Ска́рлетт И́нгрид Йо́ханссон (англ. Scarlett Ingrid Johansson; МФА /dʒoʊˈhænsən/; род. 22 ноября 1984, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Самая высокооплачиваемая актриса в 2018 и 2019 годах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.