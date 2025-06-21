Дмитрий Маликов раскрыл секрет отцовских чувств: вот почему сын Марк стал для него важнее дочери Стефании

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Дмитрий Маликов — отец двоих детей: взрослой дочери Стефании и маленького сына Марка. Артист признаётся, что с появлением сына его отцовские чувства стали ещё острее. В откровенном разговоре с Лаурой Джугелией он поделился, что в детстве Стефания была скорее маминой, чем папиной дочкой, и он не чувствовал такой сильной ответственности за неё, как за Марка.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

Рождение сына стало для Маликова поворотным моментом. Он пересмотрел свои приоритеты и стал уделять семье гораздо больше времени. Певец осознаёт, что время летит быстро, и старается наслаждаться каждой минутой, проведённой с Марком. Маликов понимает, что однажды может наступить момент, когда Марк начнёт отдаляться от него, и хочет успеть побыть с ребёнком, который любит родителей своей детской непосредственной любовью.

Интересно, что Стефания ранее признавалась в нехватке отцовского внимания в детстве, объясняя это плотным гастрольным графиком Дмитрия. Несмотря на это, она всегда чувствовала поддержку отца и считает его своей опорой.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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