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Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады

1:14
Шоу-бизнес

Видеозапись с участием двух звёзд казахстанской эстрады, Розы Рымбаевой и Димаша Кудайбергена, активно распространяется в Сети и вызывает широкий резонанс.

Димаш Кудайберген
Фото: commons.wikimedia.org by Onur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Димаш Кудайберген

Кадры были сделаны за кулисами одного из мероприятий. В ролике Димаш Кудайберген обращается к народной артистке Розе Рымбаевой со словами глубокого уважения: "Для меня большая честь выйти на сцену с Вами. Будьте здоровы".

Однако ответ Рымбаевой стал неожиданностью: она пренебрежительно отреагировала фразой "Хватит!" ("қойшы").

Эта краткая реплика мгновенно привлекла внимание пользователей интернета и спровоцировала шквал критики в адрес Рымбаевой. Многие выразили недоумение и осуждение её поведением, задаваясь вопросами о причинах такой резкости.

"Что это? Высокомерие?", "Как стыдно!", "Неужели Роза обижена на Димаша?" — такие комментарии заполонили соцсети.

Пользователи также провели сравнение с манерой общения других уважаемых артистов, в частности, отметив, что легендарная Бибигуль Тулегенова всегда приветствует Димаша с теплотой и вставанием. 

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.

Ро́за Куаны́шевна Рымба́ева (28 октября 1957, станция Джангизтобе, Семипалатинская область, Казахская ССР) — советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса, педагог, профессор.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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