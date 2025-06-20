Вместо благодарности: как жест Димаша обернулся скандалом с участием легенды эстрады

Видеозапись с участием двух звёзд казахстанской эстрады, Розы Рымбаевой и Димаша Кудайбергена, активно распространяется в Сети и вызывает широкий резонанс.
Кадры были сделаны за кулисами одного из мероприятий. В ролике Димаш Кудайберген обращается к народной артистке Розе Рымбаевой со словами глубокого уважения: "Для меня большая честь выйти на сцену с Вами. Будьте здоровы".
Однако ответ Рымбаевой стал неожиданностью: она пренебрежительно отреагировала фразой "Хватит!" ("қойшы").
Эта краткая реплика мгновенно привлекла внимание пользователей интернета и спровоцировала шквал критики в адрес Рымбаевой. Многие выразили недоумение и осуждение её поведением, задаваясь вопросами о причинах такой резкости.
"Что это? Высокомерие?", "Как стыдно!", "Неужели Роза обижена на Димаша?" — такие комментарии заполонили соцсети.
Пользователи также провели сравнение с манерой общения других уважаемых артистов, в частности, отметив, что легендарная Бибигуль Тулегенова всегда приветствует Димаша с теплотой и вставанием.
Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.
Ро́за Куаны́шевна Рымба́ева (28 октября 1957, станция Джангизтобе, Семипалатинская область, Казахская ССР) — советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса, педагог, профессор.
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