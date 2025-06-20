Адель из Ay Yola вошла в топ-30 Forbes: Homay обогнала Леди Гагу

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы Ay Yola Адель Шайхитдинова вошла в престижный рейтинг Forbes "30 до 30" как один из самых перспективных молодых россиян.

Фото: instagram by личный аккаунт Адель Шайхитдиновой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Адель Шайхитдинова

Как сообщает Zakon.kz, Адель представлена в категории "Музыка" седьмого ежегодного рейтинга, оценивающего таланты в десяти сферах — от спорта до новых медиа.

Поводом для включения стал феноменальный успех её песни "Homay".

"За неделю трек набрал более миллиона прослушиваний, войдя в топ-10 России, топ-5 Узбекистана и Азербайджана, а также заняв первое место в Казахстане"*, — отмечает Forbes.

Особенно подчёркивается международное признание: "В конце марта композиция вошла в пятёрку мирового чарта Shazam, опередив "Abracadabra" Леди Гаги".

Рейтинг подтверждает статус 27-летней певицы как новой звезды музыкальной индустрии Евразии. Для Шайхитдиновой это достижение стало ещё одним шагом к глобальному признанию после недавнего выступления на фестивале Atlas Weekend.

Уточнения

Ay Yola (баш. Ay Yola, Ай Йола́) — российская фолк-группа, созданная в 2024 году в Уфе (Башкортостан) и работающая в стиле этно-поп.





Forbes 30 Under 30 (с англ — «Список 30 до 30 от Форбс») — набор списков из 30 человек до 30 лет, ежегодно публикуемых журналом Forbes и его региональными версиями.



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