Елена Малышева угрожает повару расправой из-за его кулинарных экспериментов — что произошло в эфире?

В шоу "Жить здорово!" разгорелся спор между ведущей Еленой Малышевой и одним из участников. Речь шла о рецепте соуса ткемали из алычи, который они готовили в прямом эфире. Повар Алексей Ковба хотел провести смелый кулинарный эксперимент, а Малышева была против новаторства и отстаивала классику.
Елена Малышева в шутливой форме пригрозила Алексею Ковбе физической расправой за то, что повар осмелился добавить перец чили в традиционный грузинский соус.
"Ты с ума сошёл? Это грузинский соус. Набабахал перца. Я ему говорю: "Лёша, зачем ты?" — возмутилась Малышева и замахнулась на Ковбу ложкой.
Она в шутку добавила, что, если дело пойдёт и дальше так, им не избежать драки. Зрители могут увидеть этот забавный эпизод на сайте Первого канала.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
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